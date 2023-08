Polícia Federal abre inquérito para investigar se apagão no País foi ato de 'sabotagem'

A Polícia Federal abriu inquérito policial na terça-feira, 22, para apurar as causas do apagão que deixou grande parte do País sem energia elétrica na última semana. A investigação, de acordo com a PF, corre em sigilo e "apura os crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública".

A medida foi solicitada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que anunciou na semana passada que pediria a atuação da PF no caso.

O ministro chegou a se reunir com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, um dia após a ocorrência.