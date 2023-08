Fluxo de consumidores em shoppings sobe 16% em julho ante julho de 2022, aponta IPV

Na variação mensal, enquanto as lojas de rua viram o fluxo cair 2%, as situadas dentro de shopping centers cresceram 11% na comparação com junho deste ano.

Os dados são da pesquisa IPV (Índices de Performance do Varejo), organizada pelo venture capital HiPartners Capital & Work, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Em relação à quantidade de boletos (vendas), foi registrada alta de 9% para lojas físicas, frente ao mesmo mês do ano anterior. O crescimento para estabelecimentos de rua foi de 13%, enquanto dentro de shopping centers foi de 3%, resultado similar ao visto no relatório do mês anterior.

No faturamento, ainda segundo a pesquisa, houve crescimento de 12% nas lojas físicas do Brasil como um todo, sendo de 17% exclusivamente para lojas de rua, e de 4% nas lojas situadas em shopping centers. Isto também refletiu em uma variação no ticket médio nominal, com alta de 3% para lojas físicas, sendo 3% nos estabelecimentos localizados na rua e 1% para aqueles situados dentro dos shoppings.

"Ainda que os desafios deste ano sejam grandes, o varejo se mostra resiliente. Os segmentos mais sensíveis à renda continuam emprestando vigor para o setor, que se beneficia, além de tudo, da atenuação da inflação especialmente de alimentos e combustíveis, o que pode explicar as variações positivas em julho", comenta Eduardo Terra, sócio da HiPartners e Presidente da SBVC.

Todos os dados do estudo são provenientes das empresas FX Data Intelligence e F360º, plataforma de gestão financeira para pequenos e médios varejistas, ambas investidas da HiPartners. O estudo é chancelado pela 4intelligence, empresa que desenvolve plataformas de inteligência para o mercado B2B.