Fluxo cambial total no ano até 18 de agosto é positivo em US$ 21,320 bi, mostra BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 21,320 bilhões em 2023 até 18 de agosto, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 23. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 14,452 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 16,570 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 372,649 bilhões e retiradas no total de US$ 389,220 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 37,890 bilhões, com importações de US$ 144,026 bilhões e exportações de US$ 181,916 bilhões.