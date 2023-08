CAE rejeita destaque ao PL do Carf e texto segue para o plenário do Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado rejeitou nesta quarta-feira, 23, o único destaque ao projeto de lei do Carf e encaminhou o texto para o plenário da Casa. A votação do destaque, proposto pelo senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), foi simbólica - ou seja, sem o registro dos votos de cada um dos senadores.

O destaque pretendia retirar do texto o principal ponto: o voto de qualidade no Carf (voto de desempate a favor da Fazenda Nacional no conselho, responsável por julgar recursos fiscais).

Para o senador, o governo tenta se "utilizar do Carf para aumentar a arrecadação" e cumprir as regras previstas no novo arcabouço fiscal, recém aprovado na Câmara dos Deputados.