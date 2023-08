Restituição do Imposto de Renda: veja quantos cearenses entram no 4º lote

Consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023 abre nesta quinta, dia 24 Crédito: FCO FONTENELE

A Receita Federal pagará R$ 155, 3 milhões no 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023 no Ceará. Ao todo, 102.667 contribuintes serão contemplados. A consulta será liberada nesta quinta-feira, dia 24, a partir das 10 horas. O pagamento será depositado no dia 31 de agosto. No Brasil, serão contemplados 6.118.310 contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de R$ 7,5 bilhões. Veja abaixo calendário de pagamentos Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Imposto de Renda: como sei que entrei no 4º lote de restituição? Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a partir de quinta-feira, dia 24, a página da Receita na internet , clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

Em cada um dos três primeiros lotes, a Receita Federal liberou R$ 7,5 bilhões. O primeiro contemplou 4,1 milhões de contribuintes, enquanto o segundo beneficiou 5,1 milhões, e terceiro outro 5,6 milhões de pessoas. Imposto de Renda: veja quem tem prioridade na hora de receber Os lotes foram divididos por ordem de prioridade de acordo com algumas regras estabelecidas na declaração. A primeira etapa contemplou a fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, seguidos dos que estão entre 60 e 79 anos.



Depois vieram as pessoas que possuem com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; e os que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

É válido destacar que quem solicitou o recebimento por Pix teve o valor liberado diretamente no CPF indicado na declaração. Outros tipos de chave não são aceitas. Confira o calendário abaixo.

Veja as datas dos pagamentos dos lotes Primeiro lote: 31 de maio (já pago)

Segundo lote: 30 de junho (já pago)

Terceiro lote: 31 de julho (já pago)

Quarto lote: 31 de agosto

31 de agosto Quinto e último lote: 29 de setembro Entenda as novidades nas declarações Além dos rendimentos, há também outros dados que impõem obrigatoriedade de declaração. Confira abaixo: