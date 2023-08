Randolfe: PL deve tratar de tributação de offshores e MP, de fundos exclusivos

A equipe econômica do governo Lula (PT) correu na tarde desta terça-feira, 22, para encontrar uma solução do imbróglio envolvendo a tributação de offshore, que compensaria o aumento da isenção do imposto de renda. O tema foi tratado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pelo secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, e pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Ao Broadcast, o secretário-executivo da Fazenda disse que o governo está "fechando o desenho" para resolver o impasse e que a solução envolve a publicação de uma medida provisória e o envio de um projeto de lei ao Congresso.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, disse que a solução apresentada por Durigan na reunião com Pacheco é de assinatura de uma MP contendo a tributação de fundos exclusivos - ou onshore - e encaminhamento de um projeto de lei com a taxação das offshores. A solução ainda depende de últimos acertos e deve ser encaminhada ao Congresso até sexta-feira, 25, segundo Randolfe.