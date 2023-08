Projetos em conflito com meio ambiente não devem ser descartados, diz Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse na noite desta segunda-feira, 21 que o governo seguirá analisando grandes projetos de infraestrutura que esbarram em conflitos ambientais. "Na área de infraestrutura, não acho conveniente descartar investimentos. Precisamos discutir as condições para levá-los adiante", disse ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Obras como a BR-319 e a Ferrogrão, que ficaram de fora do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), entrando apenas como estudos, seguirão em análise, segundo o ministro. "A BR-319 já teve asfalto. Manaus é a única que está fora da ligação com o transporte rodoviário", disse sobre a rodovia que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM) e tem um trecho considerado intransitável, mas que não é recuperado por impasses ambientais.

Sobre a Ferrogrão, o ministro disse que se não este, outros projetos ferroviários precisarão ser feitos na região de Mato Grosso. "O País não suporta mais escoar o volume de grãos por rodovias. Nós vamos precisar de ferrovias. E onde? Onde tiver sustentabilidade ambiental", afirmou.