'Nós começamos a ver um pouso suave', afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 22, que o Brasil começa a ver um pouso suave da atividade e das expectativas de inflação e de juros. Ainda de acordo com ele, o último ciclo de aperto monetário, que começa a ser afrouxado agora, foi menos restritivo do que os anteriores. "Nós começamos a ver um pouso suave", disse ele durante participação em evento do Santander, realizado em São Paulo nesta terça-feira. "Quando a gente olha a diferença entre taxa de juros nominal agora e a média entre 2011 e 2019, e vemos que outros países subiram muito mais os juros." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Campos Neto reconheceu que os juros no País são altos, mas reforçou que os juros reais subiram menos do que em outros países que também apertaram a política monetária após a pandemia da covid-19. Neste cenário, a restrição de crédito no Brasil também foi menor que em outras economias.

O presidente do BC disse que a batalha contra a inflação não está ganha, e que os juros precisam ser restritivos. Entretanto, ele vê uma sincronia de cenários mundo afora. "Podemos estar perto de uma desaceleração de juros global, porque o ciclo de aperto está sincronizado." Inflação global e núcleos Campos Neto afirmou ainda que a inflação global começa a cair, mas que em vários países, os núcleos dos índices de preços continuam pressionados. De acordo com ele, o cenário na América Latina é diferente, com uma queda rápida da inflação, assim como no Leste Europeu. "A gente vê a inflação global começando a cair, a parte de energia voltou bastante principalmente na Europa, mas quando a gente olha os núcleos de inflação em geral, os núcleos estão bastante persistentes", disse ele. Segundo o presidente do BC, em países de economia avançada, a inflação é causada por núcleos que não desaceleraram, enquanto na América Latina e no Leste Europeu, os núcleos tiveram uma queda mais rápida. "A inflação cheia começou a cair mais recentemente no mundo avançado", afirmou. Campos Neto disse que os números de países emergentes, exceto a Colômbia, mostram que nos países da América Latina, a composição da inflação é diversa daquela vista nos países desenvolvidos, com os núcleos em queda consistente.

O presidente do Banco Central afirmou que os países que fizeram uma elevação mais forte dos juros começam a ter espaço para reduzi-los. De acordo com ele, isso se traduz em uma redução dos juros futuros. "Em países que elevaram os juros mais forte, a curva de juros já precifica uma queda", disse. China Campos Neto destacou ainda que o grande tema econômico global no momento é a atividade na China, segundo ele puxada para baixo pelo desaquecimento do setor imobiliário. Ainda de acordo com ele, nos países desenvolvidos, o crédito tem desacelerado. "Vemos a China entrando na área negativa da atividade", disse ele. "Havia recuperado um pouco na margem, mas os números de China eu acho que têm causado preocupação."