Mega-Sena tem prêmio de R$ 3 milhões nesta terça-feira

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

O concurso 2.623 da Mega-Sena vai pagar prêmio estimado em R$ 3 milhões. O sorteio ocorre nesta terça-feira, 22, a partir das 20 horas (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no youtube e facebook.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Três sorteios por semana

A Caixa Econômica Federal estabeleceu que, a partir desta semana, a Mega-Sena passará a ter três sorteios semanais. Agora, serão realizados às terças, quintas e sábados.