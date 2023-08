Lira: Acertamos para próxima terça votação de urgência e mérito de desoneração da folha

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou nesta terça-feira, 22, que os deputados votarão na terça-feira da próxima semana a urgência e o mérito do projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam. O texto já foi aprovado no Senado.

"Nós acertamos para próxima terça-feira urgência e mérito com ajustes necessários que estão se fazendo lá com relação a algumas questões do Senado", disse Lira. Ele evitou, no entanto, comentar quais serão os ajustes. A decisão foi tomada hoje em reunião com líderes na residência oficial do presidente da Câmara. Atualmente, o projeto está no colegiado de Desenvolvimento Econômico da Câmara, sob relatoria de Any Ortiz (Cidadania-RS).

Mais cedo, o líder do Cidadania na Câmara, deputado Alex Manente (SP), disse que a tendência é a Câmara derrubar o dispositivo aprovado no Senado que prevê a redução da contribuição social, de 20% para 8%, sobre a folha de pagamento de cidades com até 142,6 mil habitantes. "Neste momento, estamos avaliando. Mas eu acredito que o relatório não deva contemplar os municípios", disse o deputado.