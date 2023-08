INSS: pagamentos para aposentados começa nesta semana; saiba datas

Os pagamentos para aposentados e pensionistas referentes ao mês de agosto segue com a programação inicial. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai pagar o benefício a partir do dia 25 para quem ganha até um salário mínimo, e no dia 1º de setembro para quem recebe mais de um piso salarial.

Mais de 37 milhões de pessoas tem direito ao benefício em 2023, sendo que mais de 60% dos beneficiários recebem um salário mínimo. Veja o calendário abaixo.