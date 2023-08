Decisão de Moraes permitiu continuidade dos estudos para construção da Ferrogrão, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, elogiou nesta terça-feira, 22, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em permitir a continuidade dos estudos para a construção da Ferrogrão, ferrovia de 933 quilômetros que ligará Sinop (MT) a Miritituba (PA). A afirmação foi feita durante reunião na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que contou com a presença de membros do Conselho Superior de Infraestrutura (Coinfra) e do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag), no período da tarde desta terça.

A Ferrogrão, assim como a BR-319, ficou de fora do novo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas continua em estudos.

Segundo Renan Filho, caso os estudos não fossem permitidos, levaria muito mais tempo para a construção da Ferrogrão.