Alckmin destaca 'empenho' de Arthur Lira para votação do arcabouço fiscal

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, agradeceu o empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que a votação do arcabouço fiscal aconteça ainda nesta terça-feira, 22, na Casa Legislativa. "Arcabouço fiscal deve ser votado hoje. Ele traz segurança fiscal", declarou Alckmin durante conferência do Santander na capital paulista.

Ele lembrou a promessa do governo de zerar o déficit das contas primárias no ano que vem, com produção de superávits a partir de 2025 para, sustentou Alckmin, reduzir a dívida pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB).

"Quero destacar o empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, que se comprometeu a votar o arcabouço", afirmou Alckmin, que assumiu temporariamente a Presidência em razão da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à África do Sul para participação da cúpula do Brics.