Inadimplência no CE sobe 16,89% em julho e dívida média é de R$ 3.450

Os dados estão no Indicador de Inadimplência divulgados pelo Serviço de Proteção do Crédito (SPC Brasil) e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) na pesquisa “Radar do Comércio Cearense”.

O número de consumidores negativados no Ceará subiu 16,89% em julho, na comparação com mês equivalente do ano passado.

Já quando a comparação é feita com relação a maio deste ano, o crescimento foi de 5,63%. O valor médio devido por consumidor negativado é de R$ 3.450,49. Entre os negativados, 15% têm dívidas de até 90 dias e 18,7% têm débitos com período de atraso entre 4 e 5 anos. Vale lembrar que, após 5 anos, o nome da pessoa negativada é retirado das listas de proteção ao crédito, mas a dívida permanece e segue nos registros da instituição credora.

De acordo com o presidente da FCDL-CE, Freitas Cordeiro, a despeito da implementação da primeira fase do programa Desenrola, que mirou nas dívidas com instituições financeiras contraídas por pessoas com renda entre 2 e 20 salários-mínimos, “ainda não é possível identificar uma tendência de desaceleração da inadimplência, que registra altas taxas de crescimento do número de negativados desde o início de 2021.

Além disso, Cordeiro cita a queda na renda média observada ao longo do último ano. Ele pontua, contudo, que “os dados mais recentes do mercado de trabalho, que mostram queda do desemprego e uma gradativa recuperação da renda, chegam como boas notícias. No Ceará, a taxa de desemprego caiu de 9,6% para 8,6%”.

