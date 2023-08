Governo exclui mais de 30 atividades do MEI; veja quais são

Se a sua profissão for alguma delas, ainda é possível abrir o seu negócio como uma Microempresa (ME) para que continuem agindo legalmente.

O que é preciso para ser um MEI?

A formalização como MEI pode ser feita via internet, no Portal do Empreendedor. Antes de se formalizar, no entanto, é preciso estar atento a alguns pontos.



O primeiro passo é consultar a legislação do seu município para saber se o seu negócio é viável. Algumas atividades não podem, por exemplo, ser exercidas em determinadas regiões da cidade ou em residências e isso vai necessariamente exigir de você um outro local para trabalhar.



Algumas pessoas não podem se inscrever como MEI: titular, sócio ou administrador de outra empresa; pensionista e servidor público federal em atividade (servidores públicos estaduais e municipais devem observar os critérios da respectiva legislação).



É necessário ainda verificar se o empreendedor recebe algum benefício previdenciário, como aposentadoria por invalidez, auxílio doença, seguro desemprego e etc, pois alguns deles podem impedi-lo de se inscrever ou serão perdidos posteriormente.



Veja quais profissões não são mais consideradas como MEI

Abatedor de aves;



Adestrador de animais;



Alinhador de pneus;



Aplicador agrícola;



Fabricante de águas naturais;



Fabricante de desinfetantes;



Arquivista de documentos;



Balanceador De Pneus;



Banhista de animais domésticos;



Coletor de resíduos perigosos;



Comerciante de fogos de artifício;



Comerciante de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;



Comerciante de produtos farmacêuticos homeopáticos;



Comerciante de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

Confeccionador(a) de fraldas descartáveis;



Contador(a)/técnico(a) contábil;



Proprietário(a) de bar e congêneres;



Coveiro;



Dedetizador;



Editor(a) de jornais;



Esteticista de animais domésticos;



Fabricante de absorventes higiênicos;



Comerciante de gás liquefeito de petróleo (Glp);



Comerciante de medicamentos veterinários;



Fabricante de produtos de perfumaria e de higiene pessoal;



Fabricante de produtos de limpeza;



Fabricante de sabões e detergentes sintéticos;



Operador(a) de marketing direto;



Pirotécnico(a);



Produtor de pedras para construção, não associada à extração;



Tosador(a) de animais domésticos;



Removedor e exumador de cadáver;



Restaurador(a) de prédios históricos;



Sepultador.

