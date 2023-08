Dias de consumo excessivo de gás na Europa estão desaparecendo

O mercado de gás mais quente de 2022 na Europa esfriou, mas algumas das mudanças deverão permanecer. A demanda por gás natural na Europa não se recuperou, apesar dos preços mais baixos. O preço de referência do TTF da Holanda caiu 85% em comparação com o ano anterior, quando a Europa estava correndo para encher suas instalações de armazenamento de gás para o inverno depois que a Rússia cortou o fornecimento.

Os preços caíram em parte porque o armazenamento de gás na Europa já está cheio. Ele atingiu uma meta de capacidade de 90% na semana passada, mais de dois meses antes do cronograma estabelecido no ano passado pela União Europeia.

Mas a demanda subjacente também é fraca. De acordo com o rastreador de demanda de gás natural europeu do think tank Bruegel, o uso de gás no primeiro trimestre deste ano foi 18% menor que a média de 2019-2021 e 19% menor no segundo trimestre. As quedas aceleraram em relação à queda de 12% registrada no ano passado.