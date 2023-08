Apresentação do novo PAC começará por SP, afirma Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta segunda-feira, 21, que a sequência de lançamentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos Estados começará por São Paulo. Ele disse que, nos dias 23 e 24, detalhará o programa na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Costa também afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará dos lançamentos no Piauí (em 31 de agosto) e no Rio Grande do Norte (em 1º de setembro).