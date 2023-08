Cidade do Rio de Janeiro vai sediar reunião de jovens do Y20, antes do G20, em 2024

Além de receber a reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida também para sediar o próximo encontro do Y20, o Youth 20 (Juventude do G20, na tradução do inglês).

A capital fluminense receberá o encontro dos líderes do G20 nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. Já a reunião do Y20 deve ocorrer em agosto, mas ainda não tem a data definida, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro.

O anúncio sobre a escolha também do Rio de Janeiro para receber as jovens lideranças de países integrantes do bloco foi feito no encerramento do encontro do Y20 de 2023, neste domingo, 20, na cidade de Varanasi, na Índia. A próxima reunião de cúpula do G20 ocorrerá nos dias 9 e 10 de setembro deste ano, também na Índia, mas na capital Nova Dheli.