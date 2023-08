Tebet exalta Censo 'mais completo' e pede que Pochmann seja recebido 'com carinho' no IBGE

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou o censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apesar de restrições orçamentárias, e pediu para que o novo presidente do órgão, Marcio Pochmann, seja recebido "com carinho" no instituto.

Tebet rememorou os percalços do Censo, que só saiu este ano após a covid-19 inviabilizar a realização da pesquisa em 2020, e também pela falta de recursos, pessoal e direcionamento.

Ela destacou que a pesquisa completa não beneficia apenas as políticas públicas, mas também a iniciativa privada.