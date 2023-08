País não terá o melhor IVA do mundo, mas terá o melhor sistema de cobrança, diz Appy

O secretário extraordinário da Reforma Tributária, do Ministério da Fazenda, o economista Bernard Appy, afirmou que o sistema de cobrança de impostos no Brasil, com a reforma, será um dos mais modernos do mundo. Segundo ele, isso vai evitar a inadimplência e sonegação, o que permite a aplicação de uma alíquota menor nos impostos criados.

"É uma revolução em relação a aquilo que temos hoje e fecha enormemente espaço para sonegação e para a inadimplência", afirmou Appy, durante evento do Insper, em São Paulo, nesta sexta-feira, 18. "Estamos fazendo uma revolução não só no desenho dos tributos, mas na forma como é operacionalizada a cobrança dos tributos no Brasil."

E completou: "O fato de estarmos começando do zero permite que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Não temos o melhor IVA do mundo, porque vai ter algumas exceções, mas vamos ter o IVA com melhor sistema de cobrança."