MPF confirma redução de multa da J&F por 'erro' em cálculo do faturamento da empresa

O Ministério Público Federal (MPF) confirmou nesta sexta-feira, 18, a redução da multa a ser paga pela J&F em seu acordo de leniência, assinado em 2017, devido a um "erro" de cálculo. O acordo se refere à delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que comandam a holding J&F, controladora, entre outras, das empresas JBS, Eldorado Brasil, Banco Original e PicPay.

Segundo o comunicado da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, órgão colegiado responsável por homologar acordos de leniência, houve "grave erro na fórmula adotada no cálculo do faturamento bruto. Por causa desse erro, identificado após perícia técnica, identificou-se um "aumento da base de cálculo da empresa leniente na cifra aproximada de R$ 5 bilhões".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também foram encontrados "algumas irregulares e excessos na aplicação de outras variáveis e inovações não previstas na lei", segundo a nota.