Indústria da construção tem queda em julho, mas confiança sobe, mostra CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta sexta-feira, 18, levantamento que mostra recuo na evolução do nível de atividade e do número de empregados da construção enquanto houve avanço do índice de confiança do empresariado do setor no mês de julho. Os dados são da Sondagem Indústria da Construção, realizada em parceria por CNI e Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Foram entrevistados 348 empresários entre 1º e 9 de agosto.

O indicador de evolução do nível de atividade da indústria de construção ficou em 48,7 pontos, uma queda de 1,2 ponto em relação ao mês anterior. Após o recuo, o índice se afastou dos 50 pontos, patamar que divide crescimento de redução no nível de atividade.

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explica que, apesar de estar abaixo da linha dos 50 pontos, o indicador se encontra 1,1 ponto acima da média dos meses de julho da série histórica, de 47,6 pontos, normalmente marcado por desaceleração.