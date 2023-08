Fase importante, da incredulidade, foi vencida, diz relator da tributária na Câmara

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019 na Câmara dos Deputados, afirmou que o Congresso já ultrapassou uma fase importante no processo de aprovação da proposta de reforma tributária. "Nós ultrapassamos uma fase muito importante que foi vencer a incredulidade, que era nosso maior desafio. Ninguém acreditava que se pudesse aprovar uma reforma tributária em um país tão complexo, com disputas setoriais", disse nesta sexta-feira, 18, em um evento no Insper, em São Paulo, para discutir os próximos passos da reforma.

Segundo Ribeiro, na semana da aprovação do texto na Câmara, "ainda havia muita gente que apostava na não aprovação, nem na votação da matéria".

A Comissão Mista criada para debater o tema foi fundamental para a chegada da PEC no Senado, além do apoio do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de acordo com o deputado. "O presidente Pacheco sempre teve um olhar muito firme para o País, com uma visão de estadista e entendendo que era um tema importante para a mudança estrutural", completa.