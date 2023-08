Debate foi construído nas duas casas, diz relator da reforma tributária na Câmara

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019 na Câmara dos Deputados, afirmou nesta sexta-feira, 18, que o debate sobre a reforma tributária foi algo construído entre as duas casas - Senado e Câmara - e que o texto será aprimorado no Senado. Dentre os principais refinamentos, o deputado destacou "questões federativas".

"Tenho certeza que o Senado fará um trabalho de excelência. Tem coisa para aprimorar, principalmente questões federativas, onde tem alguns pontos que não conseguimos finalizar essa costura política", disse o deputado, em um evento do Insper, em São Paulo.

Ribeiro afirmou estar "convicto de que o parlamento não vai falhar ao nosso País em um momento histórico de implantar sistema tributário". Ele ainda afirmou a importante disposição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de ter criado a secretaria extraordinária da reforma tributária. "Se o Executivo não participa do processo, impede que as coisas aconteçam", completou.