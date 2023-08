Ceará próximo de repassar gestão de aeroportos para Infraero

Governo do Ceará quer passar a gestão dos aeroportos do Interior para a Infraero. Medida impactaria o Aeroporto Regional de Jericoacoara Crédito: Divulgação/Governo do Estado/Carlos Gibaja

Estão em fase avançada de negociação as tratativas para que os aeroportos regionais do Interior passem para gestão da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Conforme O POVO apurou, as partes estão elaborando o contrato de prestação de serviços de gestão e operação dos equipamentos. Na terça-feira, 15/8, o superintendente da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira, esteve em Brasília participando de reunião com representantes da Infraero. Ainda assim, a SOP não confirma a finalização do acordo até o momento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já a Infraero esclarece que segue em tratativas com o Governo do Ceará para a elaboração do contrato de prestação de serviços de gestão e operação de aeroportos regionais do estado.

No último dia 9/8, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, esteve em Brasília com a diretoria da Infraero. A intenção, para além da gestão aeroportuária, é discutir uma parceria para modernizar os aeroportos regionais do estado, que conta com infraestrutura de 23 aeroportos. “Temos interesse em trabalhar em conjunto com a Infraero nos aeroportos regionais. Estamos com uma boa infraestrutura regional, porque quando assumimos o governo fizemos uma requalificação desses aeroportos, reformando pistas e áreas de embarque, e ampliamos o número de voos”, disse o governador. “A ideia é construir com a Infraero uma parceria para a gestão desses terminais, para ampliar a malha aérea do Paraná”. A Infraero tem 50 anos de experiência e a rede de aeroportos sob sua gerência inclui 16 aeroportos, além de 10 contratos de gestão e operação firmados com estados ou municípios.

No Ceará, o que se tem até o momento são visitas técnicas aos aeroportos regionais do Estado para analisar a condição da infraestrutura e as demandas. Foto: Luiz Queiroz / Divulgação Aeroporto Regional de Sobral passa a receber frequências de voos semanais ligando a Fortaleza Plano nacional prevê investimentos e desenvolvimento da aviação regional A iniciativa ocorre ao mesmo tempo em que o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) desenha o Plano de Aviação Regional, que prevê investimentos para adaptação de infraestrutura e instalação de equipamentos de auxílio. Ao todo, 99 aeroportos devem ser beneficiados.