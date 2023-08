Appy: Não tem como desonerar folha agora e jogar o custo para dentro do consumo

Embora o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tenha indicado que poderá colocar em votação na próxima semana a desoneração da folha de pagamento para 17 setores, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, reforçou nesta sexta-feira, 18, a posição da Fazenda, que prefere discutir o tema junto da reforma do imposto de renda. "É bem provável, não é certo, que a discussão de propostas no imposto de renda venha com proposta de mudança na tributação na folha de pagamento também."

Em live promovida pela revista Exame, Appy afirmou que a medida de desoneração exige uma compensação que, em sua avaliação, não pode ser financiada com aumento da tributação do consumo, ou com a criação de um imposto semelhante à Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), como alguns sugerem, disse.

"Pessoas falam, por que não agora? Quem vai financiar? Não tem como desonerar folha agora e jogar custo para dentro do consumo. Já está se dizendo que a alíquota vai ser alta, vai ser mais alta ainda? Não dá. Não posso aumentar a tributação do consumo para desonerar a folha, e governo não quer uma CPMF. Tem gente que propõe criar CPMF para desonerar a folha. Governo não quer, não acha que seja bom tributo", disse Appy.