Appy diz que governo estuda modelo de cobrança do IVA na liquidação financeira

O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, voltou a falar nesta sexta-feira, 18, sobre o sistema que começou a ser estudado no governo para possibilitar um modelo de cobrança simples para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que será instituído com a reforma tributária sobre consumo. Segundo Appy, a ideia é possibilitar a cobrança logo na liquidação financeira da operação. O secretário explicou que o modelo ainda está em fase de estudos, mas que já há conversas preliminares com o Banco Central. "É criar uma chave que liga o documento fiscal eletrônico ao instrumento de pagamento, seja Ted, pix, boleto, cartão. Ele carrega esse número, aí na hora que está fazendo o crédito na compra do vendedor, você pega essa chave, consulta, sabe a porcentagem do imposto, e desse valor que está sendo pago, se a empresa tiver crédito do imposto, tem o abatimento, e aí tem o crédito em valor líquido, uma compensação em tempo real. Se não tem crédito, deduzo imposto, transfiro aos entes, e credito o valor líquido a empresa", explicou em live promovida pela Revista Exame. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Appy explicou ainda que o governo pretende enviar no início do próximo ano os projetos de regulamentação da reforma sobre consumo, e que a expectativa é de que a PEC seja promulgada até o fim de 2023.

O governo já contabiliza que o Senado deverá fazer alterações no texto aprovado pela Câmara, o que obrigará uma nova análise pelos deputados. "Mas Senado provavelmente vai estar em contato com a Câmara para fazer de forma mais coordenada", avaliou Appy. Exceções Sobre a lista de exceções à alíquota padrão aprovada no texto da Câmara, o secretário voltou a dizer que o texto não é o "ideal", contudo, aponta para um cenário "muito melhor" do que o atual. "Foi o possível do ponto de vista da construção política." Segundo ele, as exceções têm dois impactos principais. O primeiro é um efeito negativo sobre crescimento, considerado "pequeno" por Appy, principalmente se comparado à realidade do sistema atual. O segundo é obrigar uma alíquota padrão mais alta para compensar a perda de arrecadação. Um estudo da Pasta apontou que a alíquota total IVA ficará entre 25,45% e 27%, de acordo com os critérios aprovados pela Câmara dos Deputados. Questionado sobre a reclamação do setor de serviços, que alega que sofrerá com uma elevação tributária a partir da reforma, Appy voltou a rebater, repetindo que o segmento será beneficiado.

Ele citou, por exemplo, que a parcela de serviços prestados a empresas perceberá uma redução de custo que vai de 7% a 13%. Já a parcela prestada diretamente aos consumidores será beneficiada por diversas exceções, como no caso da saúde e educação. "Então, no fundo, estamos falando de algo residual que talvez não tenha sido contemplado, e desse residual, uma parcela muito grande é feita pelo Simples, que não é afetado", defendeu o secretário. Fundos exclusivos

Bernard Appy destacou também que o Ministério da Fazenda deve "enviar logo" ao Congresso o projeto de taxação de fundos exclusivos, que está entre as medidas da pasta para melhorar a expectativa de arrecadação no próximo ano, e possibilitar que a Fazenda cumpra o objetivo de zerar o déficit em 2024. Essas propostas precisam ser enviadas ao Legislativo até o fim deste mês já que devem constar como fonte de receita possível para o ano seguinte. "Tem um segundo projeto que governo vai enviar logo, que é dos fundos exclusivos. Pessoa de classe média quando aplica em fundo de investimento, aplica em fundo aberto, que tem vários cotistas, e que você é tributado duas vezes por ano. Tem algumas famílias de altíssima renda que tem fundo só delas, e eles não são tributados, só quando faz amortização, retira recurso. Não tem tributação periódica. Projeto vai estabelecer isonomia entre as tributações dos fundos. Patrimônio médio dos fundos exclusivos é de R$ 40 milhões. São realmente pessoas de alta renda", disse. IR