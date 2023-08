Veja como garantir sucesso na sociedade empresarial

É comum ter uma sociedade para a construção de uma empresa e, na maioria das vezes, ela surge com uma pessoa mais próxima: amigos, parentes ou cônjuges. Lucas Melo, cofundador do MeSeems, acredita que esse tipo de sociedade exige uma dedicação maior e é uma situação mais delicada.

Em alguns casos, ter uma proximidade com o sócio facilita resolver fatores da empresa devido à afinidade. A fim de que conflitos não ocorram, contudo, o ideal é que saibam separar o pessoal do profissional e que regras sejam impostas desde o início.

Esclarecer dúvidas, expor opiniões e ter liberdade um com o outro são fatores primordiais para que os sócios busquem um entendimento comum. “No início, devido à empolgação, alguns não dão importância para esses fatores ou acreditam que tratar de situações delicadas neste momento pode colocar o negócio a perder”, explica LFP de Freitas, administrador de empresas. Por isso, não tenha receio em dizer nada com o sócio. Isso porque a falta de diálogo poderá colocar a empresa em risco no futuro.