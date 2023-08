Senado define que sessão com governadores sobre tributária será no dia 24

O Senado definiu que a sessão temática que fará com todos os governadores para discutir a reforma tributária será realizada na próxima quinta-feira, 24, às 10 horas (de Brasília). O assunto foi debatido em reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes partidários nesta quinta-feira.

Serão convidados os 27 governadores dos Estados e do Distrito Federal para apresentarem seus argumentos, pró e contra a reforma.

A ideia de realizar a reunião temática com os governadores foi apresentada pelos próprios líderes no início do mês.