IPC-S desacelera em todas as sete capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de agosto, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou desaceleração em todas as sete capitais pesquisadas na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de agosto. No período, o índice teve queda de 0,07%, após alta de 0,14% na primeira leitura do mês. A desaceleração mais significativa aconteceu em Brasília, onde a taxa variou 0,13%, após alta de 0,80% na primeira quadrissemana. Em seguida aparecem São Paulo (0,14% para -0,10%); Belo Horizonte (-0,47% para -0,64%); Porto Alegre (0,23% para 0,09%); Rio de Janeiro (-0,05% para -0,15%); Recife (-0,11% para -0,18%) e Salvador (0,42% para 0,34%).