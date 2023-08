Inadimplência atinge quase metade dos cearenses, veja como renegociar

Os números são referentes ao mês de julho e fazem parte do Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil Crédito: Adobe Stock

A inadimplência atinge mais de 3,3 milhões no Ceará, o que representa cerca de 48,08% da população adulta do Estado. Este percentual é, ainda, acima do nacional, de 43,72%. Além disso, as dívidas dos cearenses chegam a R$ 12,7 bilhões, com média de R$ 3,8 mil para cada um. Veja mais abaixo como renegociar suas dívidas. Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes têm entre 26 e 40 anos (35,4%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (34,1%) e por pessoas com mais de 60 anos (18,6%).

Os principais responsáveis pela segunda queda consecutiva dos números foram os débitos com bancos e cartões de crédito, que registrou uma queda de 1,6 ponto percentual. Essa boa notícia pode estar ligada, de acordo com a pesquisa, aos primeiros impactos do Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal. Além disso, o mês de julho acumulou um total de 265 milhões de dívidas, com soma total de R$ 351 bilhões. O valor médio devido por cada brasileiro é de R$ 4.923,97.

Um exemplo nesse contexto é o do encarregado de montagem Joelson Dias Silva, que negociou suas dívidas no caminhão rosa do projeto itinerante Serasa na Estrada, que está neste momento percorrendo o Sul do Brasil. "Consegui excelentes descontos em 28 dívidas relacionadas a bancos e lojas. Na negociação com um banco, quitei um débito que mantinha desde 1995. O valor era de R$ 8.650, mas paguei apenas R$ 53", comenta. Além de bancos e cartões, também foi verificada queda no percentual de déficits no varejo, que passou de 11,44% para 11,10% na comparação dos dois últimos meses. Já os segmentos de Utilities e Financeiras tiveram alta no período.