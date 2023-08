Fipe reduz projeção do IPC-Fipe de agosto e espera agora deflação de 0,27% em SP

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, reduziu sua projeção para a variação do índice ao final do mês, de queda de 0,15% para recuo de 0,27% na cidade de São Paulo. A revisão acontece apesar do anúncio da Petrobras nesta semana de reajuste no preço dos combustíveis, que segundo Moreira, não será suficiente para pressionar o indicador do mês.

"Estamos com quedas disseminadas em vários grupos. O destaque continua sendo Alimentação (-1,40% a -1,28%), que é ajudado pela sazonalidade positiva para a produção de in natura. Mas além disso, há uma queda em vários outros itens, como carnes e alimentos industrializados, devolvendo parte das altas que observamos nos últimos dois anos", avalia Moreira.

Em relação aos combustíveis, o coordenador calcula que o impacto do reajuste da Petrobras deve representar um aumento de 0,2 ponto porcentual no IPC-Fipe, diluído entre as leituras de agosto e setembro.