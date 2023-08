DBS: Economia japonesa deve crescer mais que o esperado, contrariando tendência regional

O Japão deve resistir à tendência regional e apresentar um crescimento mais rápido em 2023, depois que a economia cresceu 6% anualizado no segundo trimestre, de acordo com o banco DBS, de Cingapura. A economia japonesa deve expandir em 2% este ano, de uma perspectiva anterior do grupo de 1,2%.

Entre os motivos para a recuperação estão "a sinergia de um iene mais fraco e os atraentes recursos turísticos do Japão", disse a economista-sênior Ma Tieying. Segundo ela, a o crescimento anual pode aumentar em um ponto porcentual e ficar estável em cerca de 2% nos terceiro e quarto trimestre do ano.