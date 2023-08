Concurso com salário de até R$ 8,7 mil encerra nesta sexta-feira

A seleção está com 222 vagas abertas tanto para nível médio quanto para nível superior, sendo 20% destinadas a candidatos negros e 10% a candidatos com deficiência

Crédito: © TATIANA FORTES/ GOV. DO CEARA

A Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência (Dataprev) está com o edital do concurso público aberto para 222 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 8,7 mil, dependendo do cargo. A seleção está aberta tanto para nível médio quanto para nível superior.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) até o dia 18 de agosto.

Do total de vagas disponíveis para cada cargo, perfil e localidade, 20% serão destinadas a candidatos negros e 10% a candidatos com deficiência. Veja mais abaixo a lista de vagas disponíveis.