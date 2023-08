Carteira digital da 99 aumenta quase o dobro de usuários no Ceará em um ano

A carteira digital do aplicativo de mobilidade 99, o 99pay, teve um crescimento de 93,2% no Ceará entre julho de 2022 e o igual período deste ano. A informação foi divulgada em evento de três anos da modalidade, ocorrido em São Paulo.

No Brasil, a carteira já atingiu o montante de 15 milhões de usuários ativos, um crescimento de 40% no último ano. Entre as regiões do país, a Norte foi a que apresentou maior crescimento (54,4%), seguida pelo Nordeste (50,7%), Sudeste (39%), Centro-Oeste (26,9%) e Sul (24,4%).



De acordo com Maria Carolina Koch Rossi, head de desenvolvimento de negócios da 99Pay, as inovações da modalidade contribuíram para os bons números conseguidos em 2023.