Campos Neto diz que arrecadação tem surpreendido para baixo, apesar de a economia crescer mais

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta quinta-feira, 17, que o resultado primário superavitário do ano passado foi beneficiado por uma inflação mais alta e pelo congelamento dos salários do funcionalismo. No primeiro semestre deste ano, o Governo Central registrou déficit primário de R$ 46,5 bilhões.

"A arrecadação tem surpreendido para baixo em alguns casos, apesar de economia crescendo mais. Quando passa a consumir menos bens e consome mais serviços, ou quando o crescimento é mais baseado em agricultura, a arrecadação é menor", afirmou Campos Neto, em entrevista ao portal Poder 360.

Para o presidente do BC, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está muito empenhado com a melhoria do resultado fiscal. "Não é trabalho fácil de fazer. E não adianta criar soluções que não sejam estruturais", avaliou. Mais uma vez ele defendeu a aprovação de medidas de arrecadação para que o governo consiga realizar um resultado fiscal zero em 2024.