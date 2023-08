BB renegocia R$ 850 milhões em um mês de Desenrola e supera R$ 5 bi com demais públicos

O conglomerado Banco do Brasil renegociou R$ 850 milhões em dívidas em um mês do Programa Desenrola, que pretende reduzir o endividamento da população brasileira. Conforme antecipou o BB ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a regularização dos empréstimos no âmbito do programa já beneficiou 101 mil clientes.

Simultaneamente ao início do Desenrola, o banco criou condições especiais para outros públicos. Na Faixa 2 do Desenrola, que foi aberta no dia 17 de julho, podem ser renegociadas dívidas bancárias de pessoas físicas com renda mensal de R$ 2 mil a R$ 20 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, a regularização total já chega a R$ 5,4 bilhões, contando as realizadas pelo BB (R$ 5 bilhões) e pela Ativos S.A. (R$ 377 milhões), empresa do conglomerado especializada em recuperação de crédito.