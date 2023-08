Atividade econômica do Ceará cresce 1% nos seis primeiros meses do ano

Apesar do resultado positivo no 1º semestre, o crescimento da atividade econômica no Estado foi inferior ao verificado na região Nordeste, que teve expansão de 2,1% no período observado, segundo o Banco Central. Já a atividade econômica no Brasil cresceu 3,42% na comparação entre o 1º semestre de 2023, quando comparado ao 1º semestre de 2022.

O Índice de Atividade Econômica Regional do Ceará (IBCR-CE), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, apresentou crescimento de 1% nos seis primeiros meses de 2023, na comparação com período equivalente do ano passado.

Já quando é verificada a atividade econômica cearense no 2º trimestre deste ano ante período equivalente do ano passado, a expansão é ainda mais modesta, de 0,1%. O desempenho também é inferior ao verificado regional e nacionalmente, com o Nordeste tendo índice 2,1% maior e o Brasil 2,65%, na comparação entre os meses de abril e junho deste ano, na comparação com período equivalente do ano passado.

No mês de junho, o IBCR-CE subiu 0,4%, quando comparado com junho de 2022. Já o IBCR-NE teve alta de 2,1%, no mesmo período observado, mesmo percentual observado pelo IBC-Br, que mede a atividade econômica nacional.

Por fim, no acumulado dos últimos 12 meses, a atividade econômica cearense cresceu 1,4%, ante 1,9% de crescimento no Nordeste e de 3,35% da expansão da atividade econômica do Brasil.

