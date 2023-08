Taxas de hipoteca nos EUA superam 7,16% e operam no maior nível desde 2001

As taxas de hipotecas de 30 anos nos Estados Unidos bateram 7,16%, voltando aos níveis de outubro de 2022 e no maior patamar desde 2001, de acordo com a Associação dos Banqueiros Hipotecários.

Mesmo que algumas previsões indiquem que a hipoteca diminua no fim do ano, muito depende da reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, que vai decidir a continuidade da política monetária do país.

O Fed não define as taxas de hipoteca diretamente, mas um aumento nos juros pode elevar ainda mais as taxas de hipoteca.