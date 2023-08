Restrições no Santos Dumont vão provocar 'enormes danos', diz Iata

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês) disse ter recebido com "grande preocupação" portaria que restringe a 400 quilômetros o raio de voos com partida do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio - que vai entrar em vigor em 2 de janeiro de 2024. Em nota divulgada nesta terça-feira, 15, a entidade pediu que o governo brasileiro reconsidere a resolução para prevenir o que chamou de "enormes danos" para a malha aérea internacional e doméstica na cidade e para os consumidores de serviços aéreos.

Ainda de acordo com a associação, a medida reduz a atratividade do mercado brasileiro, prejudicando o ambiente de negócios devido às incertezas e à falta de previsibilidade. "Também compromete a segurança jurídica - pilar essencial para permitir o desenvolvimento de negócios no setor, além de constituir um péssimo precedente de restrições para o País e a região", acrescentou o vice-presidente regional da Iata para as Américas, Peter Cerda.

Assinada na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a portaria era um dos principais pedidos da classe política fluminense ao governo federal. Com a limitação de voos a partir do Santos Dumont - que vai incluir capitais como Vitória (ES), e não somente São Paulo e Brasília -, o projeto é aumentar o fluxo de voos e passageiros no Galeão.