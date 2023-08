Relatora no Cade vota para rejeitar consórcio entre Ultragaz e Supergasbras

Relatora no Conselho Administrado de Defesa Econômica (Cade) do processo que analisa o consórcio entre as empresas Ultragaz e Supergasbras (SGB), a conselheira Lenisa Prado votou para reprovar o negócio. A Superintendência-Geral (SG) do Cade chegou a aprovar a operação, sem restrições, em março. Os demais conselheiros do tribunal ainda precisam se manifestar.

Em extenso voto, Prado rebateu as alegações das empresas, que foram adotadas pela SG do órgão, e alegou que a operação geraria impactos concorrenciais ao mercado de gás de cozinha.

Segundo ela, a aprovação do negócio abriria espaço para a constituição de um duopólio que poderia reduzir a competição no setor. "Esse arranjo não pode ser considerado neutro, representa um arranjo fechado e perene entre duas empresas líderes no mercado", afirmou.