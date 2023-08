Reajuste é 'justo' e política de preços está sendo eficiente, diz presidente da Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse na noite desta terça-feira, 15, que o reajuste anunciado pela estatal é "justo" e que a política de preços da companhia está sendo "eficiente" no combate à volatilidade dos preços do diesel e do petróleo.

A Petrobras anunciou a elevação dos valores cobrados pela gasolina e pelo diesel nas refinarias a partir desta quarta-feira, 16. A gasolina subirá 16,2%, para R$ 2,93 por litro, e o diesel terá alta de 25,8%, para R$ 3,80 por litro. Com o reajuste, o litro do diesel ficará R$ 0,78 mais caro, e o da gasolina, R$ 0,41.

"A gente fez um ajuste justo. Acho que passou no teste a política de preços, porque muitas pessoas eram céticas: 'enquanto estamos baixando, está tudo bem, mas quando subir, será que a Petrobras vai fazer um ajuste necessário, será que ela vai perder, será que ela vai deixar dinheiro na mesa?' Não fizemos isso", afirmou Prates em entrevista ao Jornal das Dez, da GloboNews.