Produção industrial dos EUA sobe 1,0% em julho ante junho

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 1% em julho ante junho, após cair 0,8% na comparação mensal do mês anterior, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 16, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado foi maior do que a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta mensal de 0,3% no período.

Já a taxa de utilização da capacidade instalada subiu 0,7 ponto porcentual em julho, a 79,3%, acima da previsão de avanço a 79,1%.

A utilização do mês anterior foi revisada para baixo, de 78,9% a 78,6%.