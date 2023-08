Produção industrial da zona do euro cresce 0,5% em junho ante maio

A produção industrial da zona do euro registrou avanço de 0,5% em junho, na comparação com maio, informou nesta quarta-feira, 16, a Eurostat, agência de estatísticas oficial da União Europeia. O resultado contrariou a previsão de queda de 0,7% dos analistas ouvidos pela FactSet. Já em maio houve estagnação ante o mês anterior, mostrou a revisão divulgada nesta quarta. Antes, a Eurostat havia calculado crescimento de 0,2% em maio ante abril na produção industrial. Na comparação anual, a produção da indústria da zona do euro sofreu contração de 1,2% em junho. Em maio, o recuo anual havia sido de 2,5%.