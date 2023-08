Pochmann tomará posse como novo presidente do IBGE na próxima sexta-feira, em Brasília

O Ministério do Planejamento e Orçamento informou nesta quarta-feira, 16, que a cerimônia do novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Pochmann, ocorrerá na próxima sexta-feira, 18, na sede da pasta, em Brasília.

O evento prevê a presença da ministra da pasta, Simone Tebet, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O último presidente do IBGE, Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, foi exonerado pelo atual governo em 4 de janeiro de 2023.