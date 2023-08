Modelo do Fed de Atlanta aponta crescimento anualizado de 5,8% do PIB dos EUA no 3º tri

A distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta afirma que seu modelo "GDPNow" sugere nesta quarta-feira, 16, crescimento anualizado de 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no 3º trimestre dos Estados Unidos. Na atualização da terça-feira, 15, o avanço projetado era de 5,0%.

Em seu comunicado, o Fed Atlanta ressalta que este modelo não é previsão oficial da distrital, mas sim uma projeção baseada nos dados econômicos disponíveis para o trimestre em foco, sem ajustes subjetivos e apenas com os resultados matemáticos do modelo.