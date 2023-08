Ministro convoca reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, convocou para as 14h30 desta quarta-feira, 16, reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). O colegiado é responsável por acompanhar e avaliar a continuidade e segurança do suprimento energético em todo território nacional.

A reunião foi convocada um dia após o apagão que afetou regiões em 25 Estados e no Distrito Federal. Apenas Roraima, que não está conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) não sofreu interrupções.

No período da manhã, representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Empresa de Pesquisa Energético (EPE) participam de reunião técnica preparatória no Ministério de Minas e Energia.