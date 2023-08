Galípolo: Tentaram associar volatilidade do câmbio a Copom, mas não foi só o real que sofreu

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quarta-feira, 16, que a moeda brasileira sofreu com uma volatilidade no mercado no dia seguinte à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que penalizou também as demais moedas estrangeiras, provocada por uma elevação nas taxas de juros longas dos Estados Unidos, e não pela queda na Selic.

"No dia seguinte da decisão do Copom, existiu alguma volatilidade nos mercados, e inclusive o real sofreu um pouquinho. Muita gente tentou associar isso à própria decisão do Copom. Infelizmente o Brasil não chegou na posição em que Copom afeta ar taxas de juros americanas. Não foi só a moeda brasileira que sofreu", disse Galípolo, em seminário no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. "Todo mundo perdeu."

No último dia 2, o Copom reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,50 ponto porcentual, de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano.