Correção: Aumento em preço de combustíveis é acertado, mesmo com impacto ruim, diz Campos Neto

A nota enviada anteriormente continha uma imprecisão. No trecho no qual o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cita a ação do Brasil para conter os choques de inflação no pós-pandemia, faltou a palavra "subir". Segue abaixo o texto com o conteúdo mais preciso.

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, classificou nesta quarta-feira, 16, como acertado o reajuste sobre o preço dos combustíveis anunciado pela Petrobrás na terça-feira, 15. "Não é bom um distanciamento grande de preços, mesmo tendo um impacto negativo", disse, em referência ao impacto sobre a inflação de 2023.

Campos Neto participa na manhã desta quarta-feira do 35º Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).