Ciocchi: Todas as medidas de segurança das linhas são de responsabilidade de operadores

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, afirmou que todas as medidas de segurança das linhas de transmissão são de responsabilidade das operadoras. Nesta quarta-feira, 16, foi identificado que o primeiro evento que levou ao apagão registrado ontem aconteceu em um empreendimento da Chesf, subsidiária da Eletrobras, devido a uma falha no procedimento de segurança.

"As medidas de segurança de todas as linhas de transmissão são de responsabilidade dos operadores, certo? Então, obviamente isso era responsabilidade da Chesf. Responsabilidade porque está dentro do perímetro de onde a Chesf opera e tem essa concessão. Não vamos atribuir à palavra responsabilidade culpa, mas era responsabilidade dela", disse. Segundo Ciocchi, a empresa acredita que estava trabalhando em uma faixa um pouco acima do que vinha operando.

Questionado sobre a possibilidade de o evento estar relacionado com energia eólica, Ciocchi afirmou que não dá para fazer associações do evento com a fonte. "As questões técnicas relacionadas estão amadurecendo e estão evoluindo rapidamente", disse.